В Иркутске поймали закладчика «синтетики»

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы



В Иркутске транспортные полицейские задержали закладчика – ранее судимого 27-летнего местного жителя.



- У задержанного при себе находилось синтетические наркотические средства весом более четырёх грамм, расфасованное в 13 свёртков для последующего сбыта на территории города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейским удалось установить причастность задержанного к сбыту синтетических наркотиков через закладки в Октябрьском районе.



Оперативники в районе улицы Дальневосточная изъяли семь закладок, уже подготовленных для сбыта.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.



Задержанного заключили под стражу.

