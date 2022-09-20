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В Иркутске поймали закладчика «синтетики»

В Иркутске поймали закладчика «синтетики»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы

В Иркутске транспортные полицейские задержали закладчика – ранее судимого 27-летнего местного жителя.

- У задержанного при себе находилось синтетические наркотические средства весом более четырёх грамм, расфасованное в 13 свёртков для последующего сбыта на территории города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейским удалось установить причастность задержанного к сбыту синтетических наркотиков через закладки в Октябрьском районе.

Оперативники в районе улицы Дальневосточная изъяли семь закладок, уже подготовленных для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Задержанного заключили под стражу. 
наркотики

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