Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы
В Иркутске транспортные полицейские задержали закладчика – ранее судимого 27-летнего местного жителя.
- У задержанного при себе находилось синтетические наркотические средства весом более четырёх грамм, расфасованное в 13 свёртков для последующего сбыта на территории города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейским удалось установить причастность задержанного к сбыту синтетических наркотиков через закладки в Октябрьском районе.
Оперативники в районе улицы Дальневосточная изъяли семь закладок, уже подготовленных для сбыта.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Задержанного заключили под стражу.
В Иркутске поймали закладчика «синтетики»
Происшествия, Фото:
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