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18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему

18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
Происшествия, 
Жертвы мошенников лишились от 30 до 700 тысяч рублей

В Улан-Удэ участились случаи телефонного мошенничества по старой схеме «Ваш родственник совершил ДТП».

Схема обмана проста – жителям поступает звонок, и собеседник, представившись внуком или племянником, сообщает о том, что совершил ДТП, в котором пострадал человек. Затем в разговор включается якобы сотрудник правоохранительных органов, который предлагает решить вопрос, а именно избежать уголовного дела за крупную сумму. В некоторых случаях мошенники требовали деньги на лечение пострадавших в ДТП.

Во всех случаях мошенники звонили исключительно на стационарный телефон.

Деньги потерпевшие передавали курьеру, который приезжал на адрес. Сумма переданных средств варьируется от 30 до 700 тысяч рублей.

За пять дней - с 3 по 7 августа - жертвами мошенников стали 18 улан-удэнцев. Все они пожилые люди в возрасте от 63 лет до 91 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Также жертвой мошенников едва не стала 80-летняя жительница Улан-Удэ. Днём 4 августа ей позвонила «дочь» и сообщила, что совершила ДТП, в которой пострадала маленькая девочка. Для того, чтобы избежать уголовного дела и оплатить лечение пострадавшей, нужны 800 тысяч рублей.

Обеспокоенная пенсионерка сразу позвонила дочери и обнаружила, что на самом деле с ней всё в порядке и ни в какую аварию она не попадала.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские настоятельно рекомендуют:

Если вы получили подобный звонок, прежде всего, необходимо успокоиться, прервать разговор и перезвонить родственнику, о котором идёт речь. Если его телефон отключен, то перезвонить другим родственникам. Можно также обратиться в отдел полиции и узнать, действительно ли его родственник совершил ДТП и находится там.

Ещё один способ уберечься от мошенников - спросить имя, фамилия, отчество родственника, на которого ссылается собеседник, его личные данные.

Также необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.

мошенничество

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