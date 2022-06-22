Осуждённый «продавал» жителям Иркутской области несуществующие товары

26-летний осуждённый, сидящий в колонии в Приморском крае, обманывал людей в соцсетях. Судить его будут в городе Бодайбо Иркутской области.
- По версии следствия, с сентября 2020 по январь 2021 года обвиняемый, отбывая наказание за аналогичные преступления в одной из колоний Приморского края, через социальную сеть размещал объявления якобы о продаже мебели и бытовой техники, указывая для связи свой номер телефона. Под видом продавца, аферист сообщал дозвонившимся фиктивные сведения о товаре и, создавая ложное ощущение конкуренции, просил перевести задаток за покупку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
После того, как покупатели переводили деньги на счёт банковской карты знакомой лжепродавца, мужчина переставал выходить на связь, меняя свой абонентский номер.
Жертвами мошенника стали 14 жителей Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского, Приморского и Хабаровского краёв. Причинён ущерб на общую сумму более 94 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд города Бодайбо для рассмотрения по существу.