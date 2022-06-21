Приёмная кампания в Бурятии началась с DDoS-атак

20 июня стартовала приёмная кампания в вузы. В Бурятии она началась с DDoS-атак. Сайты ведущих вузов республики вчера, 20 июня, перестали быть доступными, а абитуриенты не смогли подать документы в электронном варианте.
- В связи с DDOS-атакой официальный сайт БГУ в настоящее время недоступен, но вы все равно можете легко подать заявление на поступление в БГУ через личный кабинет абитуриента по адресу - my.bsu.ru и выбрать куда поступить! – говорится в сообщении Бурятского госуниверситета.
Сейчас сайт БГУ и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) открываются, чего не скажешь об интернет- портале Восточно-Сибирского государственного института культур (ВСГИК). Последний через свою страницу в соцсети предлагает абитуриентам подать документы через приёмную комиссию, находящуюся в учебном заведении.
Также DDOS-атаке подверглись вузы Иркутской области. Вчера были недоступны сайты Иркутского госуниверситета, Байкальского госуниверситета и Иркутского государственного университета путей сообщения
«Ведомости» передают, что 20 июня не открывались интернет-страницы вузов в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Татарстане, Чечне, и проч. Среди столичных вузов атакам подверглись, в частности, ресурсы РУДН и Московского политеха.