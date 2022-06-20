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В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы

В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля

Сегодня, 20 июня, в Бурятии началась приёмная кампания 2022 года. Именно с этой даты желающие поступить на бюджетные места в вузах могут подать документы. Успеть подать документы на очное обучение на бюджет нужно до 25 июля.

После этой даты подать документы можно будет только на платное очное, а также заочное, вечернее и дистанционное. Сроки приёма документов устанавливают сами вузы, поэтому точные даты нужно узнавать в приёмных комиссиях конкретных вузов.

Напомним, что в этом году 9-е классы закончили 13048 учащихся, 11-е классы – 5712 человек. Количество бюджетных мест в вузах Бурятии на 2022/2023 учебный год составляет 3370 мест, это на 15,2% (445 мест) больше, чем было выделено для приёма на 2021/22 учебный год.

- В 2022 году подать документы можно будет несколькими способами: очно, по почте, через сайты вузов (например, через личный кабинет абитуриента), а также при помощи централизованного сервиса «Поступление в вуз онлайн». В этом году планируется использование суперсервиса для приёма абитуриентов в более чем 800 государственных вузах и их филиалах, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Зачисление абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, будет проходить в одну волну: с 3 по 9 августа. Абитуриенты, поступающие по ЕГЭ, узнают о своём зачислении или незачислении на бюджет, очное обучение, 9 августа.
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