Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля
Сегодня, 20 июня, в Бурятии началась приёмная кампания 2022 года. Именно с этой даты желающие поступить на бюджетные места в вузах могут подать документы. Успеть подать документы на очное обучение на бюджет нужно до 25 июля.
После этой даты подать документы можно будет только на платное очное, а также заочное, вечернее и дистанционное. Сроки приёма документов устанавливают сами вузы, поэтому точные даты нужно узнавать в приёмных комиссиях конкретных вузов.
Напомним, что в этом году 9-е классы закончили 13048 учащихся, 11-е классы – 5712 человек. Количество бюджетных мест в вузах Бурятии на 2022/2023 учебный год составляет 3370 мест, это на 15,2% (445 мест) больше, чем было выделено для приёма на 2021/22 учебный год.
- В 2022 году подать документы можно будет несколькими способами: очно, по почте, через сайты вузов (например, через личный кабинет абитуриента), а также при помощи централизованного сервиса «Поступление в вуз онлайн». В этом году планируется использование суперсервиса для приёма абитуриентов в более чем 800 государственных вузах и их филиалах, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Зачисление абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, будет проходить в одну волну: с 3 по 9 августа. Абитуриенты, поступающие по ЕГЭ, узнают о своём зачислении или незачислении на бюджет, очное обучение, 9 августа.
В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля
Старший сержант вынес из-под огня раненого командира взвода
Район был образован в 1922 году
Абсолютным чемпионом стал житель села Бортой
Орденом Пирогова награждён директор медицинской академии
В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области
Спортсмен занял второе место в миксте
Артисты Бурдрама завоевали Гран-при крупнейшего монгольского театрального фестиваля
Альберт Гатауллин стал чемпионом Дальнего Востока
Спортсмены представят республику на чемпионате мира
На реконструкцию здания уйдёт порядка 144 млн рублей
22-летний Дмитрий Быков героически погиб на Украине
Чингис Ли перестал быть похожим на себя, уверяют фанаты
Свои идеи и предложения могут внести жители города
Осуждённого из колонии строгого режима поощрили таким способом впервые за 10 лет