В Бурятии стартовала приёмная кампания в вузы

Документы на бюджетное очное обучение принимаются до 25 июля



Сегодня, 20 июня, в Бурятии началась приёмная кампания 2022 года. Именно с этой даты желающие поступить на бюджетные места в вузах могут подать документы. Успеть подать документы на очное обучение на бюджет нужно до 25 июля.



После этой даты подать документы можно будет только на платное очное, а также заочное, вечернее и дистанционное. Сроки приёма документов устанавливают сами вузы, поэтому точные даты нужно узнавать в приёмных комиссиях конкретных вузов.



Напомним, что в этом году 9-е классы закончили 13048 учащихся, 11-е классы – 5712 человек. Количество бюджетных мест в вузах Бурятии на 2022/2023 учебный год составляет 3370 мест, это на 15,2% (445 мест) больше, чем было выделено для приёма на 2021/22 учебный год.



- В 2022 году подать документы можно будет несколькими способами: очно, по почте, через сайты вузов (например, через личный кабинет абитуриента), а также при помощи централизованного сервиса «Поступление в вуз онлайн». В этом году планируется использование суперсервиса для приёма абитуриентов в более чем 800 государственных вузах и их филиалах, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Зачисление абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, будет проходить в одну волну: с 3 по 9 августа. Абитуриенты, поступающие по ЕГЭ, узнают о своём зачислении или незачислении на бюджет, очное обучение, 9 августа.

