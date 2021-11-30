 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума

В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Необычную кражу из приезжего тюленариума раскрыли полицейские

В Кабанском районе Бурятии студент ссуза украл укулеле (гавайская четырёхструнная разновидность гитары) из шатра тюленариума.

- Заявление о краже укулеле поступило в полицию 29 ноября от тренера театра морских животных. Мужчина рассказал полицейским, что не сразу заметил пропажу. Увидев на популярном сайте объявление о продаже принадлежащего ему музыкального инструмента, он проверил его наличие, а затем обратился в полицию. Ущерб составил девять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Тюленариум приехал в Кабанский район с гастролями в начале октября. Тогда для установки шатра руководитель нанял четырех местных жителей.

Спустя несколько дней после установки шатра один из рабочих, улучив время, когда в шатре никого не было, вернулся и украл музыкальный инструмент. Укукуле он решил продать за 4,5 тысячи рублей, разместив для этого объявление на сайте.

Вору 17 лет. Следователю он признался в краже. Инструмент у парня изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».






кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорели коровы и телята
В Бурятии сгорели коровы и телята
Происшествия, 30.11.2021
Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения
В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч
В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч
Происшествия, 30.11.2021
Взяткой обернулась история с сошедшими с рельсов вагонами
В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума
В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума
Происшествия, 30.11.2021
Необычную кражу из приезжего тюленариума раскрыли полицейские
В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля
В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля
Происшествия, 30.11.2021
Водитель оставил машину открытой всего на несколько минут
В Улан-Удэ в ДТП с автомобилем лесхоза пострадали четыре человека
В Улан-Удэ в ДТП с автомобилем лесхоза пострадали четыре человека
Происшествия, 30.11.2021
Горожане рассказывают, что на месте, где произошло ДТП, было скользко
В Иркутской области сотрудников школы-интерната будут судить за избиение детей
В Иркутской области сотрудников школы-интерната будут судить за избиение детей
Происшествия, 30.11.2021
Замдиректора, двое воспитателей и медсестра окажутся на скамье подсудимых
Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю
Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю
Происшествия, 30.11.2021
Такси, которое наняли туристы, остановили автоинспекторы
Житель Бурятии изощрённо отомстил женщине
Житель Бурятии изощрённо отомстил женщине
Происшествия, 30.11.2021
Мстительный мужчина дал объявление об интимных услугах от имени женщины
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство бывшего мужа
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство бывшего мужа
Происшествия, 29.11.2021
Женщина нанесла мужчине не менее 25 ножевых ранений
Жителя Бурятии поймали возле железной дороги с марихуаной
Жителя Бурятии поймали возле железной дороги с марихуаной
Происшествия, 29.11.2021
Мужчина собрал «траву» на заброшенном поле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^