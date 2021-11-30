В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».







В Кабанском районе Бурятии студент ссуза украл укулеле (гавайская четырёхструнная разновидность гитары) из шатра тюленариума.- Заявление о краже укулеле поступило в полицию 29 ноября от тренера театра морских животных. Мужчина рассказал полицейским, что не сразу заметил пропажу. Увидев на популярном сайте объявление о продаже принадлежащего ему музыкального инструмента, он проверил его наличие, а затем обратился в полицию. Ущерб составил девять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Тюленариум приехал в Кабанский район с гастролями в начале октября. Тогда для установки шатра руководитель нанял четырех местных жителей.Спустя несколько дней после установки шатра один из рабочих, улучив время, когда в шатре никого не было, вернулся и украл музыкальный инструмент. Укукуле он решил продать за 4,5 тысячи рублей, разместив для этого объявление на сайте.Вору 17 лет. Следователю он признался в краже. Инструмент у парня изъяли и вернули владельцу.