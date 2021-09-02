В Улан-Удэ пенсионер попал в ДТП из-за отказа тормозов





Вечером 1 сентября в Улан-Удэ под путепроводом возле Элеватора ВАЗ-2101 откатился и въехал в Тoyota Сresta. За рулём отечественного автомобиля был 78-летний пенсионер.Мужчина в плотном потоке остановился на пригорке, в этот момент у него отказал стояночный тормоз, и автомобиль начал скатываться назад. В итоге и произошло столкновение.- ДТП обошлось без пострадавших. Автомобиль «Жигули» заглох и сломался. Виновником происшествия оказался пенсионер, - рассказал о случившемся очевидец ДТП.