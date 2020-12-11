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Вечернее землетрясение в Бурятии было магнитудой 4,9

Вечернее землетрясение в Бурятии было магнитудой 4,9
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В МЧС прокомментировали второе за сутки землетрясение

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 10 декабря, примерно в 22.20 часов жители Бурятии и Иркутской области вновь почувствовали землетрясение. Оно было слабее, чем то, что было 10 декабря ранним утром, и меньше по длительности.

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что магнитуда этого землетрясения составила 4,9. Эпицентр вновь находился в Кабанском районе, в акватории озера Байкал.

- Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Вновь проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Землетрясение, произошедшее в 5.45 часов утра 10 декабря в Кабанском районе Бурятии, было магнитудой 5,5, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. Землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов. Толчки нанесли повреждения в 18 школах и нескольких соцобъектах Иркутска, в Бурятии об ущербе не сообщалось. «Сибиряки настолько суровы, что вместо будильника у них землетрясение», - шутили пользователи интернета. Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала журналистам, что в центральной части Байкала такие сильные землетрясения не фиксировались с 1999 года.





землетрясение
 
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