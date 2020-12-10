Такие землетрясения предсказать невозможно
Мощное землетрясение, произошедшее в Бурятии ранним утром 10 декабря, стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву.
- Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала в последний раз было] в 1999 году. В 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было, - сказала Кобелева.
По её словам, подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его невозможно. Данное сейсмособытие стало уже четвёртым землетрясением на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение произошло в 5:45 местного времени в Кабанском районе Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 5,5, интенсивность в эпицентре - 7,6 балла. Длительные подземные толчки разбудили многих жителей Бурятии и Иркутской области. Землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов.
Заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовский сообщил, что в Бурятии разрушений нет.
В Иркутске же обнаружили повреждения в 18 школах и нескольких соцобъектах.
Землетрясение в Бурятии стало самым мощным на Байкале с 1999 года
Общество, Фото:
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