Бурятское землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром многих жителей Бурятии разбудило землетрясение: затряслись кровати и мебель, гремела посуда. Эпицентр находился в дельте озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии, в 16 километрах от села Дубинино. По уточнённым данным, магнитуда толчков составила 5.5, энергетический класс – 14.0, интенсивность в эпицентре - 7.6.
- Толчки ощутили жители 223 населённых пунктов. Толчки ощущались в Улан-Удэ, в Кабанском, Прибайкакальском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском и Селенгинском районах, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, самые сильные колебания почувствовали жители Кабанского района – сёл Кудара, Оймур, Шигаево, Степной Дворец, Большое Колесово. Точки меньшей силы были в Шергино, Кабанске, Сухой, Тимлюе, в посёлке Бугульдейка Иркутской области. Помимо этого, землетрясение ощутили жители Мостовки, Татаурово, Карымска, Бабушкина, Посольской и многих других населённых пунктов.
Районные администрации в Бурятии организовали 75 групп по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме.
Землетрясение «докатилось» и до Иркутской области. Жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью 5-6 баллов, сообщает администрация города. По поручению мэра Руслана Болотова в Иркутске введён режим повышенной готовности. Также начаты обследования жилых домов, пока сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало.
Жители Бурятии и Иркутской области делятся видео, сделанными в момент землетрясения. На них видно, какой силы были толчки и как тряслась посуда и другие вещи в квартирах.
На этом видео землетрясение испугало ребёнка, который соскочил с кровати и побежал в другую комнату к маме. Она успокаивает его:
Геймеры, не спавшие ранним утром, вели стримы и также записали произошедшее:
Утреннее землетрясение остаётся самой горячей темой в соцсетях и мессенджерах. Жители Бурятии вовсю делятся, как пережили неприятные моменты. «Я подумала, что я еду в поезде», «Дети подскочили, было жутко», «Толчков было очень много», «Жутковато».
Испугались как жители высотных домов, так и частного сектора. «Очень страшно было у нас двухэтажный дом полностью трещал», - поделилась улан-удэнка. «Дом ходил ходуном», - подтвердила другая жительница частного дома.
- Чувствительные толчки были, в многоэтажке страшновато даже стало, надо в одноэтажный переезжать, - рассказал житель многоквартирного дома.
-Третий этаж, Элеватор, трясло капитально, страшно, - поделился житель.
- 20а, 5 этаж - тоже всех разбудило оно... Жутковато, - пишет улан-удэнец.
- Меня обычно танком не разбудишь, а тут я просыпаюсь из-за того, что меня просто шатает как холодец из стороны в сторону. До этого никогда ночные землетрясение не чувствовала, обычно сплю спокойно. Вот недавно землетрясение было в сентябре, тоже не чувствовала. Сейчас всё ходило ходуном, даже вода из аквариума выплёскивалась, - рассказала «Байкал-Daily» жительница посёлка Селенгинск.
Многие жители рассказывают, что перед толчками слышали непонятный гул. Некоторые пользователи признаются, что боятся повторения и уже подготовили вещи для эвакуации.
ГУ МЧС по Бурятии сегодня опубликовало памятку, как вести себя при землетрясении. Из неё следует, что дома при толчках нужно лечь, защититься и не двигаться. Если вы не находитесь рядом с прочным обеденным или письменным столом, то лягте на пол у внутренней стены и закройте голову и шею руками.
- Если вы находитесь в помещении, то оставайтесь там во время землетрясения. Если вы находитесь в кровати во время землетрясения, то оставайтесь в ней и закройте вашу голову подушкой, - говорится в сообщении МЧС.