Бурятское землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов

Жители Бурятии и Иркутской области делятся видео, сделанными в момент землетрясения. На них видно, какой силы были толчки и как тряслась посуда и другие вещи в квартирах.







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На этом видео землетрясение испугало ребёнка, который соскочил с кровати и побежал в другую комнату к маме. Она успокаивает его:





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Геймеры, не спавшие ранним утром, вели стримы и также записали произошедшее:





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Утреннее землетрясение остаётся самой горячей темой в соцсетях и мессенджерах. Жители Бурятии вовсю делятся, как пережили неприятные моменты. «Я подумала, что я еду в поезде», «Дети подскочили, было жутко», «Толчков было очень много», «Жутковато».