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10 декабря

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Бурятию тряхнуло второй раз за сутки

Бурятию тряхнуло второй раз за сутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На этот раз толчки были слабее

10 декабря примерно в 22.20 часов улан-удэнцы, жители пригорода и других населённых пунктов вновь почувствовали землетрясение. Толчки были слабее, чем те, что были ранним утром, и меньше по времени. Колебания длились около десяти секунд.

«Что за ужас-то», «Очень жутко», «Страшно», «20 квартал, 12 этаж, капец испугалась», «Опять нехило потрясло, Восточный», «На Бурводе тряхануло неслабо», - делятся пользователи.

- Улан-Удэ намекает, что надо уезжать отсюда, - пошутил местный житель.

По словам некоторых улан-удэнцев, в доме снова тряслась мебель. Пользователи признаются, что теперь страшно засыпать ночью. 

Иркутяне также сообщают, что почувствовали ощутимые толчки.   

Пока оперативной информации от МЧС по поводу последнего землетрясения нет. На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается, что землетрясение произошло в 22.20, а в Иркутске его интенсивность составила 4 балла. Толчки ощущались в ряде районов Бурятии и Иркутской области, сильнее всего - вновь в Кабанском районе. 

Ранним утром 10 декабря, в 5.45 часов в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение, прокатившееся по республике и соседней Иркутской области. Магнитуда землетрясения составила 5,5, интенсивность в эпицентре - 7,6 балла. Землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов.

Заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовский сообщил, что в Бурятии разрушений нет.

В Иркутске же обнаружили повреждения в 18 школах и нескольких соцобъектах.

Утреннее землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года.


землетрясение
 
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