Бурятию тряхнуло второй раз за сутки





10 декабря примерно в 22.20 часов улан-удэнцы, жители пригорода и других населённых пунктов вновь почувствовали землетрясение. Толчки были слабее, чем те, что были ранним утром, и меньше по времени. Колебания длились около десяти секунд.«Что за ужас-то», «Очень жутко», «Страшно», «20 квартал, 12 этаж, капец испугалась», «Опять нехило потрясло, Восточный», «На Бурводе тряхануло неслабо», - делятся пользователи.- Улан-Удэ намекает, что надо уезжать отсюда, - пошутил местный житель.По словам некоторых улан-удэнцев, в доме снова тряслась мебель. Пользователи признаются, что теперь страшно засыпать ночью.