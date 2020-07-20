Выписка состоялась в день рождения мальчика
В Улан-Удэ 18 июля состоялась выписка из больницы мальчика, которого укусила змея в Этнографическом музее народов Забайкалья. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
- Администрация музея поздравила мальчика с днем рождения, пожелала ему скорейшего восстановления, вручила подарок и бесплатные пригласительные билеты для всей семьи, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 8 июля - возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Ребёнка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.
За всю историю работы Этнографического музея такой инцидент произошёл впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.
В Улан-Удэ выписали мальчика, которого укусила змея
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Искать там очень непросто
Ангарский маньяк написал явки с повинной, чтобы «устроить себе отпуск»
Вспышка коронавируса произошла после похорон
Потерпевшим бедствие супругам пришлось ночевать на побережье
Мужчина ловил омуль во время нереста
Мужчина пытался унести барсетку с шестью тысячами рублей
19-летний парень украл сотовый телефон и ноутбук
Родителям подросток сказал, что взял мотоцикл у друга
Выписка состоялась в день рождения мальчика
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего
На тушении работают 143 человека
Она пыталась погасить кредит, который якобы оформили на неё мошенники
Его автомобиль опрокинулся
По предварительным данным, погибший водитель был пьян
Разборки водителей после ДТП были крайне напряжёнными