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В Улан-Удэ выписали мальчика, которого укусила змея

В Улан-Удэ выписали мальчика, которого укусила змея
Происшествия,  Фото:минкультуры РБ
Выписка состоялась в день рождения мальчика

В Улан-Удэ 18 июля состоялась выписка из больницы мальчика, которого укусила змея в Этнографическом музее народов Забайкалья. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

- Администрация музея поздравила мальчика с днем рождения, пожелала ему скорейшего восстановления, вручила подарок и бесплатные пригласительные билеты для всей семьи, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 8 июля - возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Ребёнка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.

За всю историю работы Этнографического музея такой инцидент произошёл впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.


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