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В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно

В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В квартире нашли более 400 использованных шприцев

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в городе Тайшет Иркутской области ликвидировали наркопритон.

Помещение для употребления наркотиков с февраля по март 2020 года предоставлял 38-летний мужчина-наркоман. Так как дверь в подъезд открывалась только посредством домофона или магнитного ключа, наркоманы входили в квартиру, расположенную на первом этаже дома, через окно лоджии.

В жилище полицейские обнаружили более 400 использованных одноразовых шприцев. 



Владелец квартиры нигде не работает и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 

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