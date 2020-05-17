В Тайшете посетители наркопритона заходили через окно









Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в городе Тайшет Иркутской области ликвидировали наркопритон.Помещение для употребления наркотиков с февраля по март 2020 года предоставлял 38-летний мужчина-наркоман. Так как дверь в подъезд открывалась только посредством домофона или магнитного ключа, наркоманы входили в квартиру, расположенную на первом этаже дома, через окно лоджии.В жилище полицейские обнаружили более 400 использованных одноразовых шприцев.Владелец квартиры нигде не работает и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде четырёх лет лишения свободы.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.