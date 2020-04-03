Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали

Ущерб составил более 110 тысяч рублей



Житель Заиграевского района разобрал установки трансформаторов на железнодорожном перегоне станции Илька-Новоильинск, откуда украл медные детали. Их вор сдал в пункт приёма металлолома.



В результате проведённого расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого.



Общий ущерб составил более 110 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



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