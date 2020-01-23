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В Улан-Удэ при проведении разгрузочных работ едва не погибли люди

В Улан-Удэ при проведении разгрузочных работ едва не погибли люди
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без света остались 2,5 тысяч жителей Железнодорожного района

В 10 октября 2019 года в Улан-Удэ при проведении разгрузочных работ стрела автомобильного крана приблизилась на недопустимое расстояние к проводу воздушной линии 110 киловольт (кВ).

По счастливой случайности обошлось без жертв. В результате этого инцидента произошло только отключение электроэнергии 2,5 тысяч жителей Железнодорожного района, которые около двух часов ожидали, пока завершатся восстановительные работы.

В подобных ситуациях от удара током могли погибнуть или пострадать водитель автокрана, стропальщики и даже случайные прохожие. Именно поэтому законодательно закреплена необходимость согласовывать проведение работ в охранных зонах ЛЭП с энергетиками.

В данном случае руководитель компании должен был обратиться за разрешением в Россети Сибирь в Бурятии. Но он этого не сделал.

- Сотрудники компании «Россети Сибирь» во всех регионах присутствия регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах с плотной застройкой, где предприимчивые дельцы стремятся использовать каждый метр «свободной» площади, размещая в охранной зоне ЛЭП гаражные массивы, склады и даже магазины. Порой строительная техника работает прямо под проводами высоковольтных линий, - сообщает пресс-служба компании.

К сожалению, несоблюдение порядка проведения работ вблизи кабельных или воздушных ЛЭП часто является причиной технологических нарушений, препятствует доступу энергетиков к электросетям. А заложниками чьей-то халатности становится население, которое может остаться без света.

В связи с этим энергетики ещё раз напоминают всем руководителям организаций, владельцам земельных участков о необходимости соблюдения правил безопасного проведения работ в охранных зонах и вблизи линий электропередачи.

- Категорически запрещается вести несанкционированные энергокомпанией строительные или землеустроительные работы под ЛЭП, разводить огонь в охранных зонах, складировать там корма, удобрения, солому, торф, дрова и прочие материалы, которые могут стать причиной пожара. Нарушение этих правил чревато перебоями в электроснабжении и несёт угрозу жизни самим нарушителям, - отмечают в пресс-службе.

В Россети Сибирь действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании – 8-800-1000-380. По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.


энергоснабжение отключение света
 
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