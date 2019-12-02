Он был недоволен, что водитель долго к ним ехал
Ночью 29 ноября в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратился 59-летний таксист.
Мужчина приехал на заявку к многоквартирному дому по улице Чертенкова. Пассажиры – двое нетрезвых мужчин – стали возмущаться, что водитель слишком долго к ним ехал. Один из клиентов забрал с панели автомобиля сотовый телефон водителя и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
31-летний подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина не работает, ранее судим. Похищенный гаджет изъят.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ произошёл похожий инцидент, только на этот раз таксист избил и ограбил клиента.
В Улан-Удэ пьяный пассажир ограбил таксиста
Происшествия, Фото:
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