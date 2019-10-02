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Забайкалец угнал машину друга со спящей девушкой

Забайкалец угнал машину друга со спящей девушкой
Происшествия, 
Угонщик захотел съездить в магазин за алкоголем

В Краснокаменске осудили 37-летнего местного жителя за угон. Мужчина в июле 2017 года отдыхал вместе с тремя знакомыми на природе за городом, где все они употребляли спиртные напитки.

С наступлением вечера мужчина решил разбудить хозяина автомобиля, на котором они приехали, чтобы съездить за дополнительной порцией алкоголя. Потерпев неудачу, без разрешения владельца он угнал его автомобиль вместе со спящей на заднем сиденье знакомой.

Купив спиртное, мужчина стал возвращаться к месту отдыха, однако отвлекся от дороги разговором с проснувшейся попутчицей и врезался в дерево.

Производство по уголовному делу неоднократно приостанавливалось в связи с розыском обвиняемого. С учётом средней тяжести преступления, положительных характеристик мужчины и отсутствия судимости суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Он также взыскал с него в пользу потерпевшего стоимость ремонта повреждённого автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор вступил в законную силу.

угон
 
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