Угонщик захотел съездить в магазин за алкоголем
В Краснокаменске осудили 37-летнего местного жителя за угон. Мужчина в июле 2017 года отдыхал вместе с тремя знакомыми на природе за городом, где все они употребляли спиртные напитки.
С наступлением вечера мужчина решил разбудить хозяина автомобиля, на котором они приехали, чтобы съездить за дополнительной порцией алкоголя. Потерпев неудачу, без разрешения владельца он угнал его автомобиль вместе со спящей на заднем сиденье знакомой.
Купив спиртное, мужчина стал возвращаться к месту отдыха, однако отвлекся от дороги разговором с проснувшейся попутчицей и врезался в дерево.
Производство по уголовному делу неоднократно приостанавливалось в связи с розыском обвиняемого. С учётом средней тяжести преступления, положительных характеристик мужчины и отсутствия судимости суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Он также взыскал с него в пользу потерпевшего стоимость ремонта повреждённого автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор вступил в законную силу.
Забайкалец угнал машину друга со спящей девушкой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров
Из-за затопления соседей жительница Бурятии не могла выехать за границу
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Он пытался за тысячу рублей уйти от административной ответственности
Женщина предоставляла свою квартиру наркоманам
Наезд произошёл на «зебре»
Силовики на месте незаконной добычи задержали три группы нелегальных золотодобытчиков
Мужчина убил супругу после того, как её ограбили
Лесорубы получили условный срок
В основном это мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотиков
Пострадавший был госпитализирован в районную больницу
Личность мужчины не установили
В прошлом году молодой человек вышел из колонии
Пешеходы игнорировали правила даже на глазах у сотрудников ГИБДД
Сельчанин хранил четыре гранаты в подвале дома