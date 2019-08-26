В Улан-Удэ после ливней затопило подворья, улицы и подъезды

От ливня пострадали жители Советского и Железнодорожного района
В прошедшие выходные по Улан-Удэ прошли ливни и грозы. О последствиях сильных осадков рассказал сегодня, 26 августа, на брифинге главный инженер комбината по благоустройству Сергей Голов.
- Ливень захватил большей своей частью Советский и Железнодорожный район. Октябрьский район не пострадал. По Советскому району по улице Дорожной затопило подворья домов частного сектора. Там ни ливнёвок, ничего нет, дома стоят немножко в низине, пришлось нам откачивать жителям воду, чтобы люди могли попасть к себе в ограду, - сообщил Сергей Голов.
От сильных осадков пострадал и посёлок Дивизионный, стоящий в низине.
- С гор сошла вода, замыла центральную улицу – Гарнизонную, по которой ходит весь общественный транспорт. В ночь с субботы на воскресенье нам пришлось организовать грейдирование и уборку этих наносов с улиц, - рассказал главный инженер комбината по благоустройству.
В посёлке также были подтоплены подъезды домов, которые находятся ниже улицы Гарнизонной. Там с помощью вакуумок и помп откачали всю дождевую воду.
По улице Кабанская затопило магазины, находящиеся в подвальном помещении.
- Когда строили этот дом, строители не предусмотрели отвод воды, то есть с дороги вся вода попадает к ним. Тоже пришлось помочь людям произвести откачку с улиц, - сказал Сергей Голов.
С субботы на воскресенье с улиц города откачали порядка 3270 кубов дождевых вод, вывезли порядка 729 тонн наносов грунта. За прошлые сутки работало 33 единицы техники - самосвалы, погрузчики, грейдера и вакуумки.
- Сегодня мы продолжили грейдирование, завозим щебень. В этом году на улицы нашего города мы завезли порядка 10 тысяч кубов щебня, - добавил главный инженер комбината по благоустройству.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году началось строительство ливневой канализации протяжённостью 326 метров на улицах Боевой, Сахьяновой, Зои Космодемьянской. Благодаря новой ливнёвке знаменитая лужа на Боевой должна исчезнуть.
В Улан-Удэ после ливней затопило подворья, улицы и подъезды
Происшествия, Фото:
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