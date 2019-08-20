В Улан-Удэ приступают к строительству ливнёвки на Сахьяновой

Работы будут закончены вовремя, если не будет дождя



На перекрёстке улиц Сахьяновой и Терешковой в Улан-Удэ заменят трубы и построят ливнёвку.



- Земляные работы здесь начнутся в ночь на 21 августа, в среду, и планируется их закончить, если не будет дождя, 26 августа, в понедельник. Будет изменена схема движения пассажирского транспорта. Отключения горячей воды не предусматривается, - сообщают в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



В этом году идёт ремонт по улице Сахьяновой. Изначально планировалось расширить дорогу, капитально отремонтировать дорожное полотно, обустроить трамвайную остановку, перенести опоры освещения (работы сейчас ведутся на участке от улицы Сахьяновой до Ключевской) и провести строительство ливневой канализации, которая бы собирала стоки «знаменитой» лужи по улице Боевой.



Однако республиканские власти нашли дополнительные средства на замену изношенных труб тепломагистрали № 5. В связи с этим вечером 21 августа на перекрёстке улиц Терешковой и Сахьяновой начнутся работы по ремонту теплосетей протяжённостью 220 метров. Будет увеличен диаметр труб с 400 на 600 мм., что позволит увеличить пропускную способность теплоносителя и дать более качественное тепло, уверяют в мэрии.



- Участок для ремонта получился сложный, потому что здесь ещё проходят работы по замене теплотрассы. Мы не могли такие работы перенести на другой год, потому что здесь находится важнейший тепловой узел. В случае аварийной ситуации на этом участке мы отключаем в среднем 400 многоквартирных домов, поэтому откладывать было нельзя, - рассказал ранее вовремя объезда и.о. руководителя одминистрации города Олег Екимовский.



Сейчас рабочие начали подкоп к улице Терешковой, затем будут выполнены земляные работы на перекрёстке улиц Терешковой и Сахьяновой, демонтированы трамвайные пути, уложены трубы и лотки для ливневой канализации.



- Если погода не внесёт свои коррективы, то к понедельнику, 26 августа, планируется засыпать место ремонта грунтом. Как сообщили в комитете городского хозяйства, данный участок тепломагистрали был ранее отключён от системы теплоснабжения, потому неудобств потребители не почувствуют, горячая вода у них будет, - подчеркнули в мэрии.



Проект ливневой канализации на этом участке был разработан ещё в 2013 году. В этом году благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы Сахьяновой, в том числе и строительство ливневой канализации протяжённостью 326 метров на улицах Боевой, Сахьяновой, Зои Космодемьянской.



- На улице Боевой имеется большая лужа, которая уже стала «притчей во языцах». В связи с интенсивной жилищной застройкой увеличилась площадь асфальтирования. Во время дождя стоки не впитываются и выходят на проезжую часть, что доставляет множество неудобств автомобилистам и пешеходам, - пояснил Анатолий Урбанов, директор МУ «Улан-Удэстройзакзчик».



В связи с реконструкцией тепловых сетей с 23:00 21 августа до 6 утра 26 августа будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 21, 25, 29, 30, 51, 54, 59, 70, 71 и трамвайного маршрута № 4.



Объезд закрытого для движения участка по улице Сахьяновой автобусами городских маршрутов будет осуществляться по схеме.



Трамваи маршрута № 4 будут следовать по маршруту: «ЛВРЗ - Центральный рынок – Лицей № 24 – 40 квартал (пр. Строителей) – Мелькомбинат».





