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В пригороде Улан-Удэ погиб водитель фуры

В пригороде Улан-Удэ погиб водитель фуры
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Большегруз опрокинулся возле Сотниково. ВИДЕО

Сегодня утром на трассе в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



Около 5 часов утра на 447 км федеральной автодороги Иркутск – Чита, около села Сотниково, опрокинулась фура «Daf».

45-летний водитель скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

- Труп накрытый лежит! – эмоционально комментировали увиденное проезжавшие мимо люди, снимающие аварию на видео.



Как сообщал «Байкал-Daily», также на перевале Мандрик произошло ДТП с опрокидыванием фуры. Но в этом случае, к счастью, никто не пострадал.
смерть ДТП
 
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