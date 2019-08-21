В пригороде Улан-Удэ погиб водитель фуры

Большегруз опрокинулся возле Сотниково. ВИДЕО
Сегодня утром на трассе в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
Около 5 часов утра на 447 км федеральной автодороги Иркутск – Чита, около села Сотниково, опрокинулась фура «Daf».
45-летний водитель скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
- Труп накрытый лежит! – эмоционально комментировали увиденное проезжавшие мимо люди, снимающие аварию на видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на перевале Мандрик произошло ДТП с опрокидыванием фуры
. Но в этом случае, к счастью, никто не пострадал.
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