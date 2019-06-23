В центре Улан-Удэ произошёл крупный пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Рано утром вспыхнуло производственное здание



Сегодня около шести часов утра поступил звонок о возгорании производственного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.



На момент прибытия первого подразделения горела кровля, здание было окутано дымом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту была направлена дополнительная пожарная техника. Около двух с половиной часов понадобилось огнеборцам для ликвидации возгорания.



Огонь уничтожил крышу здания и пристроя на общей площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.



На месте работают дознаватели МЧС России. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.



Всего на тушении пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.