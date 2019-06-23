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В центре Улан-Удэ произошёл крупный пожар

В центре Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Рано утром вспыхнуло производственное здание

Сегодня около шести часов утра поступил звонок о возгорании производственного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.

На момент прибытия первого подразделения горела кровля, здание было окутано дымом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту была направлена дополнительная пожарная техника. Около двух с половиной часов понадобилось огнеборцам для ликвидации возгорания.

Огонь уничтожил крышу здания и пристроя на общей площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают дознаватели МЧС России. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего на тушении пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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