Рано утром вспыхнуло производственное здание
Сегодня около шести часов утра поступил звонок о возгорании производственного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения горела кровля, здание было окутано дымом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту была направлена дополнительная пожарная техника. Около двух с половиной часов понадобилось огнеборцам для ликвидации возгорания.
Огонь уничтожил крышу здания и пристроя на общей площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
На месте работают дознаватели МЧС России. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Всего на тушении пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники и 29 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В центре Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, Фото:
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