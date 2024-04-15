В районе Бурятии в день субботника мусор будут принимать бесплатно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уборка состоится на этой неделе



19-21 апреля в джидинском селе Петропавловка состоится субботник. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования сельское поселение «Петропавловское».



Руководителям организаций необходимо провести уборку прилегающих территорий и закреплённых за организациями мест общего пользования; индивидуальным предпринимателям привести в надлежащий вид фасады зданий, очистить от мусора земельный участок и прилегающую территорию, произвести санитарную обрезку тополей; собственникам домов организовать очистить дворы и прилегающие территории от мусора.



- Давайте вместе взглянем на наши дворы, подъезды, улицы, где нужно не только убрать мусор, но всеми силами стремиться поддерживать чистоту и порядок. Нам всем нравится жить в окружении чистоты, порядка, красоты. Но состояние чистоты и благоустройства во многом зависит от нас самих! Работы предстоит немало и только общими усилиями мы добьёмся нужного результата, - сообщили в СП «Петропавловское».



Запрещается складировать мусор у пустующих домов, вблизи дорог, на улицах поселения. Мусор необходимо собирать в мешки, будет задействовано 16 единиц техники для погрузки и транспортировки.



В рамках месячника чистоты в населённых пунктах Джидинского района на полигоне ТКО села Петропавловка 19 – 21 апреля мусор будут принимать бесплатно. Можно будет сдать отходы, образующиеся в ходе уборки прилегающих территорий (мусор и смет уличный, растительные отходы, кроме навоза) от физических лиц и юридических лиц.



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