Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 8 по 14 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 15 технологических нарушений и 7 из них – без отключения холодного водоснабжения.
Кроме того, специалисты устранили 54 засора. Неделей ранее было 49. В Улан-Удэ промыли три участка канализационных сетей протяжённостью 186 метров и отремонтировали 13 водоколонок.
В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях
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