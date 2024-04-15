В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях

Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 8 по 14 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 15 технологических нарушений и 7 из них – без отключения холодного водоснабжения.



Кроме того, специалисты устранили 54 засора. Неделей ранее было 49. В Улан-Удэ промыли три участка канализационных сетей протяжённостью 186 метров и отремонтировали 13 водоколонок.