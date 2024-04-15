15 апреля

14 апреля

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В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях

В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 8 по 14 апреля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 15 технологических нарушений и 7 из них – без отключения холодного водоснабжения.

Кроме того, специалисты устранили 54 засора. Неделей ранее было 49. В Улан-Удэ промыли три участка канализационных сетей протяжённостью 186 метров и отремонтировали 13 водоколонок.
Водоканал канализация коммунальная авария

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