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В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща

В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща
Общество,  Фото:"Бичура-инфо"
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана

В группе «Бичура-инфо.24/7» рассказали о ситуации с уборкой мусора в местности Абрикосовая роща.

- 24 ноября 2023 г. между администрацией МО «Бичурский район» и ООО «Трэк» заключён муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированной свалки в местности Абрикосовая роща. 25 декабря 2023 г. подрядчиком предоставлены сведения о частичном исполнении работ - 75%, - говорится в сообщении.

Приступит предприятие к дальнейшей работе с 18 апреля 2024 года.

- В случае неисполнения работ контракт будет расторгнут, и данный подрядчик будет занесён в список недобросовестных поставщиков. Контракт исполняется в пределах определённого земельного участка, относящегося к землям, собственность на которые не разграничена. За пределами данного участка ликвидировать несанкционированную свалку администрация не имеет права, так как остальные участки находятся в частной собственности, - говорится здесь со ссылкой на районный комитет по развитию инфраструктуры.
свалка

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