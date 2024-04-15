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На севере Бурятии при пожаре погиб человек

На севере Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия, 
А ещё один получил ожоги и попал в больницу

Возгорание произошло в Северобайкальске ночью 15 апреля. На улице Железнодорожная вспыхнул жилой вагон, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его ликвидировали. Без человеческих жертв не обошлось – в вагончике нашли погибшего мужчину. Ещё один пострадал – его увезли в больницу с ожогами.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельный пожар был зарегистрирован в селе Мостовка – в жилом доме погиб мужчина.

7 апреля на пожаре в частном доме на улице Лысогорская в Улан-Удэ погибла женщина.

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