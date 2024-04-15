На севере Бурятии при пожаре погиб человек

А ещё один получил ожоги и попал в больницу
Возгорание произошло в Северобайкальске ночью 15 апреля. На улице Железнодорожная вспыхнул жилой вагон, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его ликвидировали. Без человеческих жертв не обошлось – в вагончике нашли погибшего мужчину. Ещё один пострадал – его увезли в больницу с ожогами.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельный пожар был зарегистрирован в селе Мостовка – в жилом доме погиб мужчина
.
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.
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