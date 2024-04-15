Город на севере Бурятии утонул в лужах

Местные власти пообещали откачивать их поочерёдно



На дорогах Северобайкальска с приходом весны образовались огромные лужи. Настоящее озеро разлилось на улице Спортивная. Такие же проблемы ещё на двух – Полиграфистов и Студенческая и в микрорайоне Кутузовка.



Пешеходам приходится искать обходные пути. Первый заместитель главы Северобайкальска Максим Зыков заявил, что воду с дорог откачивают по заявкам. Последние можно оставить в единой дежурно-диспетчерской службе.



- К сожалению, не все лужи сможем оперативно откачать, потому что количество техники ограничено. Будем поочерёдно, – цитирует его «Северобайкальск-инфо.24/7».

