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Город на севере Бурятии утонул в лужах

Город на севере Бурятии утонул в лужах
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Местные власти пообещали откачивать их поочерёдно

На дорогах Северобайкальска с приходом весны образовались огромные лужи. Настоящее озеро разлилось на улице Спортивная. Такие же проблемы ещё на двух – Полиграфистов и Студенческая и в микрорайоне Кутузовка.

Пешеходам приходится искать обходные пути. Первый заместитель главы Северобайкальска Максим Зыков заявил, что воду с дорог откачивают по заявкам. Последние можно оставить в единой дежурно-диспетчерской службе.

- К сожалению, не все лужи сможем оперативно откачать, потому что количество техники ограничено. Будем поочерёдно, – цитирует его «Северобайкальск-инфо.24/7».
лужи дороги Северобайкальск

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