Местные власти пообещали откачивать их поочерёдно
На дорогах Северобайкальска с приходом весны образовались огромные лужи. Настоящее озеро разлилось на улице Спортивная. Такие же проблемы ещё на двух – Полиграфистов и Студенческая и в микрорайоне Кутузовка.
Пешеходам приходится искать обходные пути. Первый заместитель главы Северобайкальска Максим Зыков заявил, что воду с дорог откачивают по заявкам. Последние можно оставить в единой дежурно-диспетчерской службе.
- К сожалению, не все лужи сможем оперативно откачать, потому что количество техники ограничено. Будем поочерёдно, – цитирует его «Северобайкальск-инфо.24/7».
Город на севере Бурятии утонул в лужах
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