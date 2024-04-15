В нацпарке в Бурятии начался пожароопасный сезон

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

Посетителям нацпарка запрещено мусорить и разводить костры



15 апреля директор ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Баир Байминов подписал приказ о начале пожароопасного сезона на территории лесничества.



- Во время пожароопасного сезона гражданам запрещается посещать леса (с перечнем мест массового отдыха граждан, расположенных на территории лесничества «Национальный парк «Тункинский» на май, июнь 2024 года можно ознакомиться на сайте tunkapark.ru), разводить костры. Кроме этого, нельзя жечь сухую траву и мусор, использовать пиротехнику, бросать горящие спички, окурки, стекло, стеклянную тару, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - напомнили в нацпарке.



Кроме того, на территории нацпарка действует закон «Об особо охраняемых природных территориях». Лица, виновные в нарушении правил несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.



