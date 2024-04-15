Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании

Общество, Фото: Госавтоинспекция Бурятии

Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге



В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции посетили общешкольное родительское собрание Каменской СОШ №2. Они затронули тему предупреждения ДТП с участием детей.



- Мероприятие началось со статистки аварийности и основных причинах ДТП с несовершеннолетними. Основной темой стала проблема управления мототехникой подростками без соответствующих прав и навыков вождения. Полицейские предупредили родителей, чтобы они не приобретали своим детям мопеды, скутеры и мотоциклы. Взрослым разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения в области дорожного движения и предупредили их о недопустимости передачи прав управления несовершеннолетним, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.



Также сотрудники ГИБДД обратились к педагогам, чтобы они сообщали в полицию о фактах вождения учащимися школы.

