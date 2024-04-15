Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге
В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции посетили общешкольное родительское собрание Каменской СОШ №2. Они затронули тему предупреждения ДТП с участием детей.
- Мероприятие началось со статистки аварийности и основных причинах ДТП с несовершеннолетними. Основной темой стала проблема управления мототехникой подростками без соответствующих прав и навыков вождения. Полицейские предупредили родителей, чтобы они не приобретали своим детям мопеды, скутеры и мотоциклы. Взрослым разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения в области дорожного движения и предупредили их о недопустимости передачи прав управления несовершеннолетним, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Также сотрудники ГИБДД обратились к педагогам, чтобы они сообщали в полицию о фактах вождения учащимися школы.
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
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