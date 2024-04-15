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Возле жилых домов в Улан-Удэ неожиданно разрослась зловонная помойка

Возле жилых домов в Улан-Удэ неожиданно разрослась зловонная помойка
Общество,  Фото:ОНФ
Она «обнажилась» как только растаял снег

Жители микрорайона Шишковка бьют тревогу – недалеко от школы № 48, ЛЭП и жилых домов на улице Коллективная выросла несанкционированная свалка. Образовываться она начала ещё в прошлом году, когда там приступили к строительству соцучреждения, а потом отремонтировали тепломагистраль, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Масштаб захламления вскрылся с приходом весны, когда растаял снег. Окрестности теперь «украшают» кучи грунта, булыжники, старые бетонные столбы и другой строительный и бытовой мусор. К тому же повсюду летают пакеты и бумага. От помойки вниз по дороге стекает какая-то зловонная жижа – не исключено, что туда теперь сливают и жидкие бытовые отходы.

Место, где складируют мусор, уже назвали свинарником. Люди, запечатлевшие всё это безобразие на камеру, отметили: запах там царит ужасный. Местные обратились к общественникам, а те, в свою очередь – в прокуратуру, чтобы виновных привлекли к ответственности и стихийную свалку ликвидировали.
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