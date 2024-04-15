В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили на лечение

Из противотуберкулёзного диспансера мужчина сбежал



Жителя Тункинского района Бурятии, больного туберкулёзом, принудительно отправили на лечение.



Житель села Хужиры состоит на диспансерном учёте центральной районной больницы с диагнозом «диссеминированный туберкулёз в фазе инфильтрации», что является заразной формой заболевания. Ранее мужчина проходил лечение в противотуберкулёзном диспансере, однако сбежал из учреждения. В дальнейшем он неоднократно уклонялся от обследования и лечения.



- В целях защиты жизни и здоровья неопределённого круга лиц прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное лечение. Тункинский районный суд иск прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Решение суда исполнено, больной помещён в специализированную организацию.

