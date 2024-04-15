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В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили на лечение

В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили на лечение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из противотуберкулёзного диспансера мужчина сбежал

Жителя Тункинского района Бурятии, больного туберкулёзом, принудительно отправили на лечение.

Житель села Хужиры состоит на диспансерном учёте центральной районной больницы с диагнозом «диссеминированный туберкулёз в фазе инфильтрации», что является заразной формой заболевания. Ранее мужчина проходил лечение в противотуберкулёзном диспансере, однако сбежал из учреждения. В дальнейшем он неоднократно уклонялся от обследования и лечения.

- В целях защиты жизни и здоровья неопределённого круга лиц прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное лечение. Тункинский районный суд иск прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение суда исполнено, больной помещён в специализированную организацию.
туберкулез прокуратура

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