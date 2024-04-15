Фтизиатр показала школьникам Бурятии «внутренний мир» снимка

Врач посетила профильный класс



Фтизиатр Мухоршибирской центральной районной больницы Ирина Янькова посетила медицинский класс Мухоршибирской средней общеобразовательной школы №1.



Она рассказала ребятам о своей специальности, о заболеваниях, которые изучают, лечат, профилактируют медицинские работники данного профиля.



- У учащихся встреча вызвала очень большой интерес, узнали много новых фактов из «жизни» рентгеновского снимка и многое другое! Желаем нашим будущим медицинским работникам успехов в освоении знаний и сдаче итоговой аттестации и государственных экзаменов! – сообщили в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ».



