15 апреля

14 апреля

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Фтизиатр показала школьникам Бурятии «внутренний мир» снимка

Фтизиатр показала школьникам Бурятии «внутренний мир» снимка
Общество,  Фото:ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»
Врач посетила профильный класс

Фтизиатр Мухоршибирской центральной районной больницы Ирина Янькова посетила медицинский класс Мухоршибирской средней общеобразовательной школы №1.

Она рассказала ребятам о своей специальности, о заболеваниях, которые изучают, лечат, профилактируют медицинские работники данного профиля.

- У учащихся встреча вызвала очень большой интерес, узнали много новых фактов из «жизни» рентгеновского снимка и многое другое! Желаем нашим будущим медицинским работникам успехов в освоении знаний и сдаче итоговой аттестации и государственных экзаменов! – сообщили в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ».

школьники медицина

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