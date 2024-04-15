Врач посетила профильный класс
Фтизиатр Мухоршибирской центральной районной больницы Ирина Янькова посетила медицинский класс Мухоршибирской средней общеобразовательной школы №1.
Она рассказала ребятам о своей специальности, о заболеваниях, которые изучают, лечат, профилактируют медицинские работники данного профиля.
- У учащихся встреча вызвала очень большой интерес, узнали много новых фактов из «жизни» рентгеновского снимка и многое другое! Желаем нашим будущим медицинским работникам успехов в освоении знаний и сдаче итоговой аттестации и государственных экзаменов! – сообщили в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ».
Фтизиатр показала школьникам Бурятии «внутренний мир» снимка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мария Гетало - Почётный гражданин города
Уборка проводилась на нескольких территориях
Лёд в регионе стремительно тает
Наследники не приняли никаких мер
Врач посетила профильный класс
Уборка состоится на этой неделе
Больше всего в республике недовольных здравоохранением
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана
Посетителям нацпарка запрещено мусорить и разводить костры
Для отдыха оставили несколько мест
Сотрудники популярной программы также нашли родную мать горожан
Бабушка с детства воспитывает девочек
Выступят звёзды бурятского балета
Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации
В столицу Бурятии завезут ещё больше электросамокатов