На её родителей составили протокол
Об исчезновении 17-летней жительницы бурятской столицы стало известно на минувших выходных. Как выяснилось, она пропала в прошлую пятницу, 12 апреля. С тех пор никакой информации о девочке не было.
Подростка в ходе поисковых мероприятий обнаружили сотрудники полиции. В понедельник, 15-го числа, в МВД по Бурятии сообщили, что с ней всё в порядке.
С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу. Представители ПДН составили на них административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»).
В Улан-Удэ несколько дней искали пропавшую девочку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники выдают себя за сотрудников медицинских компаний
Ещё два человека пострадали
Они рассчитаны более чем на 300 человек
На её родителей составили протокол
В первом квартале 2024 года бурятские таможенники пресекли более 500 нарушений таможенного законодательства
Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины
Её исчезновение обрастает загадочными и пугающими подробностями
Ремонтные работы продолжаются
Мужчина не имеет прав категории «А»
Девочка сама обратилась в правоохранительные органы
А ещё один получил ожоги и попал в больницу
Она несколько раз переехала знакомого на автомобиле
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Она заработают когда вода пойдёт на спад