В Улан-Удэ несколько дней искали пропавшую девочку

На её родителей составили протокол



Об исчезновении 17-летней жительницы бурятской столицы стало известно на минувших выходных. Как выяснилось, она пропала в прошлую пятницу, 12 апреля. С тех пор никакой информации о девочке не было.



Подростка в ходе поисковых мероприятий обнаружили сотрудники полиции. В понедельник, 15-го числа, в МВД по Бурятии сообщили, что с ней всё в порядке.



С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу. Представители ПДН составили на них административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»).

