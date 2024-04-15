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В Улан-Удэ несколько дней искали пропавшую девочку

В Улан-Удэ несколько дней искали пропавшую девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На её родителей составили протокол

Об исчезновении 17-летней жительницы бурятской столицы стало известно на минувших выходных. Как выяснилось, она пропала в прошлую пятницу, 12 апреля. С тех пор никакой информации о девочке не было.

Подростка в ходе поисковых мероприятий обнаружили сотрудники полиции. В понедельник, 15-го числа, в МВД по Бурятии сообщили, что с ней всё в порядке.

С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу. Представители ПДН составили на них административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»).
пропавшие без вести дети полиция МВД Бурятии

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