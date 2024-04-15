Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 14 млн рублей.
Установлено, что в период с 2020 года по 2022 год фирма через незаконно вывезла из страны свыше 2,4 тысяч кубометров леса из сибирской лиственницы на сумму свыше 14 млн рублей.
- Происхождение древесины в установленном законом порядке не подтверждено, в таможенные декларации экспортёром внесены недостоверные сведения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело возбудили по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Ход расследования дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
В Забайкалье возбудили уголовное дело о контрабанде леса на 14 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины
Её исчезновение обрастает загадочными и пугающими подробностями
Ремонтные работы продолжаются
Мужчина не имеет прав категории «А»
Девочка сама обратилась в правоохранительные органы
А ещё один получил ожоги и попал в больницу
Она несколько раз переехала знакомого на автомобиле
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Она заработают когда вода пойдёт на спад
Оттуда пришлось срочно эвакуировать два десятка человек
Возбуждено уголовное дело
Пожарные не допустили перехода огня на жилые постройки
Соответствующее распоряжение подписал мэр города
Возбуждены уголовные дела