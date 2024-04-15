В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём

На станции Заудинский в Улан-Удэ сошли с рельсов три вагона, гружённых углём. Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.«По предварительной информации, 15 апреля на подъездном пути необщего пользования станции Заудинский при производстве маневровых работ произошёл сход трёх вагонов, гружённых углём. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет», - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Бурятская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.