15 апреля

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В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём

В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Проводятся восстановительные работы

На станции Заудинский в Улан-Удэ сошли с рельсов три вагона, гружённых углём. Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, 15 апреля на подъездном пути необщего пользования станции Заудинский при производстве маневровых работ произошёл сход трёх вагонов, гружённых углём. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет», - говорится в сообщении.



В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Бурятская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 
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