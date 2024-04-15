Проводятся восстановительные работы
На станции Заудинский в Улан-Удэ сошли с рельсов три вагона, гружённых углём. Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительной информации, 15 апреля на подъездном пути необщего пользования станции Заудинский при производстве маневровых работ произошёл сход трёх вагонов, гружённых углём. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Бурятская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оба работали на свинокомплексе
Проводятся восстановительные работы
Пока они не увенчались успехом
ДТП произошло в лесу
Один раз огонь едва не перекинулся на жилые дома
Пожар произошёл ночью
Мошенники выдают себя за сотрудников медицинских компаний
Ещё два человека пострадали
Они рассчитаны более чем на 300 человек
На её родителей составили протокол
В первом квартале 2024 года бурятские таможенники пресекли более 500 нарушений таможенного законодательства
Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины
Её исчезновение обрастает загадочными и пугающими подробностями
Ремонтные работы продолжаются