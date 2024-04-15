Мужчина не имеет прав категории «А»
Водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся в селе Бичура. В больницу его доставили с тяжёлыми травмами и в состоянии комы.
ДТП произошло в субботу, 13 апреля, в 16 часов.
- 32-летний водитель мотоцикла Racer, следуя по улице Соломенникова в селе Бичура, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не имеет прав категории «А». Кроме того, он ехал без мотошлема.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день в Баргузинском районе опрокинулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Ярикта – Улан-Удэ». В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились пятеро. Как уточнили сегодня в УГИБДД, госпитализировали 22-летнюю девушку, остальных пассажиров после осмотра отпустили домой.
В Бурятии мотоциклист впал в кому после ДТП
Происшествия, Фото:
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