Ветеринары посоветовали им отогнать сельхозживотных в специально отведённые для этого места
Минувшей ночью в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать 22 человека, включая шесть детей.
В местности Зелёная поляна из-за паводка отключили шесть электроподстанций. Они заработают после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и ввели там режим повышенной готовности.
Причиной стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. Сейчас там сосредоточены силы и средства МЧС.
Ещё 35 участков и два дома подтопило в пригородном СНТ «Академия».
В республиканском управлении ветеринарии сельчан предупредили: при подтоплении животноводческих стоянок или стаек необходимо отогнать скот в безопасное место. Таковых сейчас несколько – здания бывшей молочно-товарной фермы в улусе Улан-Иволгинский (местность Три сосны) и на улице Молодёжная в Ганзурино, ООО «Теплоэнергетик» (район бывшей птицефабрики) в Сотниково, а также местность Омулёвка.
Жителей района призвали быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своего скота от паводка. А в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что из-за наводнений возрастает риск загрязнения источников водоснабжения и, следовательно, заражения дизентерией, брюшным тифом, паратифом, вирусным гепатитом А и другими инфекционными заболеваниями.
Чтобы этого избежать, нельзя употреблять продукты, которые находились в контакте с водой, а также пить воду из родников и колодцев, предварительно её не обеззаразив. Безопасно использовать только бутилированную или кипячёную. Кроме того, важно регулярно и тщательно мыть руки и не забывать при этом кожные антисептики.
В Бурятии жителей подтопленного пригородного района призвали обезопасить свой скот
Происшествия, Фото:
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