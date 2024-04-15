Они рассчитаны более чем на 300 человек
Пункты временного размещения развернули в Иволгинском районе Бурятии, где поднявшаяся река Селенга топит приусадебные участки.
- В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек. Проведено информирование населения путём подворового обхода администрацией Иволгинского района, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 15 апреля в результате ледового затора на реке Селенга перед селом Ошурково произошло повышение уровня воды, с дальнейшим подтоплением территорий. Паводковые воды подтопили местность Зелёная поляна села Сотниково Иволгинского района. В зону затопления попали 11 приусадебных участков. Оттуда эвакуировали 22 человека, в том числе шестерых детей. Четыре человека разместили в пункте временного размещения, открытом в Гурульбинской средней школы.
Распоряжением администрации Иволгинского района введён режим «Повышенная готовность».
Также на правом берегу реки Селенга, на территории СНТ «Академия» подтоплено 35 приусадебных участков. В двух жилых домах вода поднялась выше уровня пола.
Распоряжением администрации Улан-Удэ от 13 апреля в границах СНТ «Академия» и микрорайона Мостовой введён режим повышенной готовности.
- На месте подтопления находятся рабочие группы администрации Улан-Удэ, Иволгинского района, сельского поселения, спасатели Бурятской республиканской и Улан-Удэнской поисково-спасательных служб, пожарные, сотрудники ГИМС и оперативная группа МЧС, специалисты республиканского агентства ГО и ЧС, сотрудники МВД, работники РЭС. Всего задействован 41 человек, 14 единиц спасательной техники и две аэролодки, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В пригороде Улан-Удэ из-за подтопления открыли три пункта временного размещения
Происшествия, Фото:
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Они рассчитаны более чем на 300 человек
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