Выступят звёзды бурятского балета
В июне состоятся масштабные гастроли Бурятского театра оперы и балета в Хабаровске и Чите. Зрители увидят шедевры балетного искусства в исполнении звёзд бурятского балета.
Гастроли в Хабаровске пройдут с 12 по 14 июня на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра. Публику ждёт трёхдневное погружение в мир классического балета. Откроются выступления балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» (6+), затем подряд будут показаны национальный балет Льва Книппера и Бау Ямпилова «Красавица Ангара» (6+), а также спектакль Адольфа Адана «Жизель» (12+) о трогательной истории любви и мстительных виллисах.
- В Хабаровске наш театр не был с 2018 года. Мы везём любимые публикой балетные спектакли, которые сначала покажем хабаровчанам, а потом читинцам , - отметил директор театра Дмитрий Дылыков.
Показы в Чите состоятся с 18 по 21 июня на сцене Забайкальского краевого драматического театра имени Березина.
Бурятский театр оперы и балета отправится на гастроли в Хабаровск и Читу
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