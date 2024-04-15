Бурятский театр оперы и балета отправится на гастроли в Хабаровск и Читу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Выступят звёзды бурятского балета



В июне состоятся масштабные гастроли Бурятского театра оперы и балета в Хабаровске и Чите. Зрители увидят шедевры балетного искусства в исполнении звёзд бурятского балета.



Гастроли в Хабаровске пройдут с 12 по 14 июня на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра. Публику ждёт трёхдневное погружение в мир классического балета. Откроются выступления балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» (6+), затем подряд будут показаны национальный балет Льва Книппера и Бау Ямпилова «Красавица Ангара» (6+), а также спектакль Адольфа Адана «Жизель» (12+) о трогательной истории любви и мстительных виллисах.



- В Хабаровске наш театр не был с 2018 года. Мы везём любимые публикой балетные спектакли, которые сначала покажем хабаровчанам, а потом читинцам , - отметил директор театра Дмитрий Дылыков.



Показы в Чите состоятся с 18 по 21 июня на сцене Забайкальского краевого драматического театра имени Березина.

