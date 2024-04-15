По ней уже боятся ездить автомобилисты
Жители Мухоршибирского района призвали привести в порядок дорогу, ведущую от посёлка Саган-Нур в село Харауз. По словам автомобилистов, там сплошная гребёнка, местами отсыпанная острыми камнями.
- Вся разбита большегрузами. Это издевательство над живущими там людьми и водителями, которые по работе вынуждены ездить по ней. Зимой все ездили по полю рядом. Кто отвечает за эту дорогу – если её можно так назвать? И когда её сделают? – негодуют сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7»
Главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации Дмитрий Варфоломеев пояснил, что ремонтом займётся местное предприятие. Письмо в адрес АО по этому поводу уже готовится.
«Это издевательство»: В Бурятии сельчане потребовали отремонтировать убитую дорогу
Общество, Фото:
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