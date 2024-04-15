Площадь в райцентре в Бурятии утопает в грязи и пыли

Сельчане призвали всех дружно устроить там уборку



Жителей Мухоршибири возмутило состояние единственной в селе площади. Оно, по словам местных, просто плачевное.



- Помимо грязи и пыли, она полностью засыпана щебнем. Дорожники который год делают подсыпку и в тёплое время года за собой не убирают. Последний асфальт в микрорайоне засыпали. На площади – много организаций во главе с сельским поселением. Неужели не могут организовать субботник вместе с дорожниками и вычистить её? – негодуют сельчане. – Есть люди, техника, трактор со щёткой – нужна только работа.



Люди задались вопросом, а нужна ли вообще подсыпка в этом месте.



- Ведь это не горный перевал и не скоростная дорога. Оправданий ни от кого не нужно – только выйти дружно и убрать одну-единственную площадь! – добавили мухоршибирцы.



Как выяснилось, её «пропесочили» в марте. Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила, что во время выборов там «как раз было очень скользко».



- У нас объявлен месячник чистоты. Определим день и все организации назначим, чтобы вышли с метлой и поработали, – заверила Янькова.



