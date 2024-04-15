До этого мужчина был привязан к процедуре диализа
Житель Прибайкальского района Бурятии спас младшего брата, отдав ему свою почку. Об этом рассказали в республиканской клинической больнице имени Семашко.
Проблемы с почками у 39-летнего Андрея начались ещё в детстве, но серьёзный приступ настиг его во время службы в армии. Тогда московские врачи поставили молодого человека на ноги и выписали со строгими рекомендациями. Восемь лет назад почки совсем перестали функционировать, и мужчине начали проводить диализ.
Конечно, Андрей и его семья думали о пересадке органа, но для этого нужно было ехать в другой регион, а к этому пациент был не готов. Время шло, трижды в неделю Андрей из района добирался в свой диализный центр.
В сентябре 2021 года в Бурятии начала работу трансплантационная программа начала свою работу - в РКБ имени Семашко выполнили первую пересадку почки и начали формировать лист ожидания.
Андрей одним из первых обратился на комиссию, дисциплинированно сдавал все анализы, попал в лист ожидания и стал ждать посмертного донора.
- Почему не родственный? Помочь родному человеку хотели все, но по разным причинам не подошли. Не рассматривали только самого старшего брата из-за перенесённого в детстве заболевания. Пока на комиссии мужчина не узнал, что это не является это противопоказанием. С этого момента всё закрутилось, - рассказали в республиканской больнице.
Спустя год, 4 апреля 2024-го, в больнице была успешно выполнена родственная пересадка почки, десятая по счёту.
На вопрос, не жалеет ли он о сделанном, старший брат-донор ответил: переживает только о том, что не сделали этот шаг раньше.
Мужчины чувствуют себя хорошо и готовятся поскорее вернуться к своим семьям.
Житель Бурятии спас младшего брата, отдав свою почку
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