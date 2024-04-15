В Иркутской области погиб водитель квадроцикла

ДТП произошло в лесу
В Тайшетском районе Иркутской области погиб водитель квадроцикла. ДТП произошло накануне, 14 апреля, недалеко от посёлка Квиток.
- По предварительным данным, около 17 часов в лесу 51-летний водитель не справился с управлением квадроцикла и допустил его опрокидывание. В результате случившегося мужчина погиб на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Полицейские проводят проверку по данному факту, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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