15 апреля

14 апреля

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В Иркутской области погиб водитель квадроцикла

В Иркутской области погиб водитель квадроцикла
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
ДТП произошло в лесу

В Тайшетском районе Иркутской области погиб водитель квадроцикла. ДТП произошло накануне, 14 апреля, недалеко от посёлка Квиток.

- По предварительным данным, около 17 часов в лесу 51-летний водитель не справился с управлением квадроцикла и допустил его опрокидывание. В результате случившегося мужчина погиб на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Полицейские проводят проверку по данному факту, выясняя все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть квадроциклы

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