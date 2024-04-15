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В Забайкалье оружие покойников обращено в доход государства

В Забайкалье оружие покойников обращено в доход государства
Общество,  Фото:из архива
Наследники не приняли никаких мер

Как выяснила прокурорская проверка, в Карымском районе Забайкальского края после смерти троих владельцев огнестрельного оружия их наследники не приняли мер к получению соответствующих разрешительных документов и оформлению права собственности на них. В этой связи оружие длительное время осталось бесхозяйным.

- В целях исключения возможности попадания огнестрельного оружия в незаконный оборот и использования его в противоправных целях прокуратура обратилась в суд с требованием о признании оружия бесхозяйными и обращении их в собственность государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, в настоящее время бесхозяйное оружие обращено в доход государства и передано в уполномоченные органы.
Забайкальский край оружие

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