Наследники не приняли никаких мер
Как выяснила прокурорская проверка, в Карымском районе Забайкальского края после смерти троих владельцев огнестрельного оружия их наследники не приняли мер к получению соответствующих разрешительных документов и оформлению права собственности на них. В этой связи оружие длительное время осталось бесхозяйным.
- В целях исключения возможности попадания огнестрельного оружия в незаконный оборот и использования его в противоправных целях прокуратура обратилась в суд с требованием о признании оружия бесхозяйными и обращении их в собственность государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, в настоящее время бесхозяйное оружие обращено в доход государства и передано в уполномоченные органы.
В Забайкалье оружие покойников обращено в доход государства
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