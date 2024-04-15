В Забайкалье оружие покойников обращено в доход государства

Общество, Фото: из архива

Наследники не приняли никаких мер



Как выяснила прокурорская проверка, в Карымском районе Забайкальского края после смерти троих владельцев огнестрельного оружия их наследники не приняли мер к получению соответствующих разрешительных документов и оформлению права собственности на них. В этой связи оружие длительное время осталось бесхозяйным.



- В целях исключения возможности попадания огнестрельного оружия в незаконный оборот и использования его в противоправных целях прокуратура обратилась в суд с требованием о признании оружия бесхозяйными и обращении их в собственность государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, в настоящее время бесхозяйное оружие обращено в доход государства и передано в уполномоченные органы.

