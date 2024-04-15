15 апреля

14 апреля

Популярное

Пенсионеры Бурятии посоревнуются в компьютерном многоборье

Пенсионеры Бурятии посоревнуются в компьютерном многоборье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся летом

5 июня в 10:00 в онлайн-формате состоится XIV республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Бурятии.

Соревнованиями предусмотрены три номинации - «Весь мир в кармане» (работа на смартфоне); «Финансовая грамотность в цифровой среде»; «Россия – Родина моя» (работа в поисковой системе Яндекс).

Победители и призёры в личном первенстве выявляются во всех номинациях с определением одного первого, одного второго и одного третьего места отдельно для мужчин и женщин и супружеской пары.

Абсолютные победители и призёры в личном первенстве выявляются по суммарному количеству баллов за выполнение заданий во всех номинациях с определением одного первого, одного второго и одного третьего места отдельно для мужчин и женщин.

- Победители и призёры награждаются дипломами и призами, также у них будет возможность представить Бурятию на федеральном этапе чемпионата в Москве, который состоится 27 июня в дистанционном формате, - уточнили в Минсоцзащиты Бурятии.


пенсионеры минсоцзащиты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
Общество, 15.04.2024
Мария Гетало - Почётный гражданин города
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
Общество, 15.04.2024
Уборка проводилась на нескольких территориях 
В Бурятии люди стали активнее жаловаться на жизнь
В Бурятии люди стали активнее жаловаться на жизнь
Общество, 15.04.2024
Больше всего в республике недовольных здравоохранением
В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща
В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща
Общество, 15.04.2024
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана
В нацпарке в Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке в Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество, 15.04.2024
Посетителям нацпарка запрещено мусорить и разводить костры  
В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу
В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу
Общество, 15.04.2024
Для отдыха оставили несколько мест 
Брат и сестра из Улан-Удэ спустя много лет встретились на федеральной передаче
Брат и сестра из Улан-Удэ спустя много лет встретились на федеральной передаче
Общество, 15.04.2024
Сотрудники популярной программы также нашли родную мать горожан
В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях
В Улан-Удэ устранили более 50 засоров на сетях
Общество, 15.04.2024
Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации
В Улан-Удэ ввели запрет на прокат электросамокатов детям до 18 лет
В Улан-Удэ ввели запрет на прокат электросамокатов детям до 18 лет
Общество, 15.04.2024
В столицу Бурятии завезут ещё больше электросамокатов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^