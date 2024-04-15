Соревнования состоятся летом
5 июня в 10:00 в онлайн-формате состоится XIV республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Бурятии.
Соревнованиями предусмотрены три номинации - «Весь мир в кармане» (работа на смартфоне); «Финансовая грамотность в цифровой среде»; «Россия – Родина моя» (работа в поисковой системе Яндекс).
Победители и призёры в личном первенстве выявляются во всех номинациях с определением одного первого, одного второго и одного третьего места отдельно для мужчин и женщин и супружеской пары.
Абсолютные победители и призёры в личном первенстве выявляются по суммарному количеству баллов за выполнение заданий во всех номинациях с определением одного первого, одного второго и одного третьего места отдельно для мужчин и женщин.
- Победители и призёры награждаются дипломами и призами, также у них будет возможность представить Бурятию на федеральном этапе чемпионата в Москве, который состоится 27 июня в дистанционном формате, - уточнили в Минсоцзащиты Бурятии.
Пенсионеры Бурятии посоревнуются в компьютерном многоборье
Общество, Фото:
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