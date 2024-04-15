15 апреля

14 апреля

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На севере Бурятии люди замерзают в своих домах

На севере Бурятии люди замерзают в своих домах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они жалуются на ледяные батареи

В муйском посёлке Таксимо начались проблемы с отоплением. На холод в квартирах местные жители начали жаловаться в минувшее воскресенье, 14 апреля.

- Что с отоплением в посёлке? Отопительный сезон закончился, что ли? Батареи ледяные, – заявили они в группе «Муя-инфо.24/7».

Прокомментировал ситуацию директор ресурсоснабжающей организации ООО «Икибзяк» Богдан Елфимов. Как выяснилось, на местной котельной закончился уголь.

- В Таксимо идут 22 вагона с углём. Ожидаемая дата – 15 апреля, – подчеркнул руководитель ООО.
отопление уголь котельные

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