На севере Бурятии люди замерзают в своих домах

Они жалуются на ледяные батареи



В муйском посёлке Таксимо начались проблемы с отоплением. На холод в квартирах местные жители начали жаловаться в минувшее воскресенье, 14 апреля.



- Что с отоплением в посёлке? Отопительный сезон закончился, что ли? Батареи ледяные, – заявили они в группе «Муя-инфо.24/7».



Прокомментировал ситуацию директор ресурсоснабжающей организации ООО «Икибзяк» Богдан Елфимов. Как выяснилось, на местной котельной закончился уголь.



- В Таксимо идут 22 вагона с углём. Ожидаемая дата – 15 апреля, – подчеркнул руководитель ООО.