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В заповеднике в Бурятии проснулись медведи

В заповеднике в Бурятии проснулись медведи
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Следы косолапого обнаружили на льду

В Баргузинском заповеднике проснулись медведи, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Первые в 2024 году следы косолапого обнаружили в середине апреля, недалеко от полевой базы «Давша».

- Хозяин тайги вышел на лёд, прошёл около 500 метров и свернул в лес. Далеко не отходил, можно сказать, шёл по кромке. Пока разведывал ледовую обстановку, оставил следы, чем и известил нас о своём пробуждении. Судя по отпечаткам лап, медведь средних размеров, не большой и не маленький, – рассказал автор фото, старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдор Мартусов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году медвежью активность в заповеднике впервые заметили в мае.
медведь заповедник

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