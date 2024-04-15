Следы косолапого обнаружили на льду
В Баргузинском заповеднике проснулись медведи, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Первые в 2024 году следы косолапого обнаружили в середине апреля, недалеко от полевой базы «Давша».
- Хозяин тайги вышел на лёд, прошёл около 500 метров и свернул в лес. Далеко не отходил, можно сказать, шёл по кромке. Пока разведывал ледовую обстановку, оставил следы, чем и известил нас о своём пробуждении. Судя по отпечаткам лап, медведь средних размеров, не большой и не маленький, – рассказал автор фото, старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдор Мартусов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году медвежью активность в заповеднике впервые заметили в мае.
В заповеднике в Бурятии проснулись медведи
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