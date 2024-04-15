15 апреля

14 апреля

Популярное

В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ открыли музей СВО

В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ открыли музей СВО
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Для местных жителей музей имеет большое значение

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в торжественном открытии музея истории специальной военной операции «Вершина мужества» в микрорайоне Звёздный на базе Детской школы искусств №10. Музей открыт в рамках Года общественных и гражданских инициатив.

- Ровно год назад, именно в этом здании, мы с вами уже открывали Детскую школу искусств №10. А сегодня с гордостью открываем музей, посвящённый истории специальной военной операции. Наш город Улан-Удэ, наша республика всегда гордилась своими Героями, которые без всякого вопроса вставали на защиту нашей Родины. И сегодня наши ребята там, на передовой отстаивают интересы страны, а наша с вами задача здесь поддержать их, помнить о подвиге наших солдат, чтить их. Вот такие музеи позволят нам доносить правду, истинную правду, - сказал Игорь Шутенков.

Музей, посвящённый специальной военной операции - это место, где оживает история, где рассказывают о мужестве и подвигах наших воинов. В экспозиции представлены информационные стенды о Героях России из Бурятии, фотовыставка художника Солбона Лыгденова «Портреты Героев» (6+), витрины с личными вещами ветерана боевых действий Донбасса и Сирии подполковника Дмитрия Тыркова, а также уголок с письмами, открытками для бойцов СВО от школьников и почтовый ящик, с помощью которого ребята, отправляют свои письма нашим воинам в зону проведения СВО.



Открытие музея – важное и долгожданное событие для жителей мкрн Звездный. Ведь почти в каждой семье есть свой Герой, который защищает нашу страну, сообщили в администрации Улан-Удэ.

- Спасибо огромное всем, кто создавал этот музей. Несомненно, это большое дело, потому что многие жители городка участвовали и участвуют в специальной военной операции и есть те, кто навсегда остался на украинской земле. Свою жизнь положили за мир, за справедливость. Этот музей, как напоминание, как вечная память о том, что делается жителями посёлка Звёздный, жителями Бурятии, Улан-Удэ. Мы сюда будем приводить своих детей, рассказывать, показывать, чтобы не забывали какой ценой даётся победа, - сказала жительница мкрн Звёздный Анна.

СВО Мэрия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Всё было амтатай»: Ведущий шоу «Поедем, поедим!» побывал в Бурятии
«Всё было амтатай»: Ведущий шоу «Поедем, поедим!» побывал в Бурятии
Общество, 15.04.2024
Итальянец сыграл в съедобные шашки, увидел Байкал и приготовил блюда из баранины
Дорога в пригородном районе Бурятии превратилась в трамплин
Дорога в пригородном районе Бурятии превратилась в трамплин
Общество, 15.04.2024
Автомобилисты заметили, что она постепенно проседает
В Бурятии жители села бродят по улице с фонариками
В Бурятии жители села бродят по улице с фонариками
Общество, 15.04.2024
Уличное освещение там частично пропало

В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ открыли музей СВО
В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ открыли музей СВО
Общество, 15.04.2024
Для местных жителей музей имеет большое значение 
Хор имени Свешникова выступил в Улан-Удэ
Хор имени Свешникова выступил в Улан-Удэ
Общество, 15.04.2024
Специально для концерта в Улан-Удэ хор подготовил особенные номера
В райцентре в Бурятии насвинячили строители дома для сирот
В райцентре в Бурятии насвинячили строители дома для сирот
Общество, 15.04.2024
Мусор уже «подступает» к придомовым участкам 
Бурятию ждёт частая смена погоды
Бурятию ждёт частая смена погоды
Общество, 15.04.2024
Будет и ветрено, и тепло
18 иностранцев выдворили из Бурятии
18 иностранцев выдворили из Бурятии
Общество, 15.04.2024
Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели рейды
Город на севере Бурятии утонул в лужах
Город на севере Бурятии утонул в лужах
Общество, 15.04.2024
Местные власти пообещали откачивать их поочерёдно
В селе Бурятии из-за волосогрызок ввели карантин
В селе Бурятии из-за волосогрызок ввели карантин
Общество, 15.04.2024
Он будет действовать на площади в 300 с лишним гектаров
В Бурятии улице присвоили имя ветерана войны Ивана Разинцева
В Бурятии улице присвоили имя ветерана войны Ивана Разинцева
Общество, 15.04.2024
Улица находится на территории бывшего военного городка № 10
В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили на лечение
В Бурятии больного туберкулёзом принудительно отправили на лечение
Общество, 15.04.2024
Из противотуберкулёзного диспансера мужчина сбежал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^