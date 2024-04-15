В микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ открыли музей СВО







Открытие музея – важное и долгожданное событие для жителей мкрн Звездный. Ведь почти в каждой семье есть свой Герой, который защищает нашу страну, сообщили в администрации Улан-Удэ.



- Спасибо огромное всем, кто создавал этот музей. Несомненно, это большое дело, потому что многие жители городка участвовали и участвуют в специальной военной операции и есть те, кто навсегда остался на украинской земле. Свою жизнь положили за мир, за справедливость. Этот музей, как напоминание, как вечная память о том, что делается жителями посёлка Звёздный, жителями Бурятии, Улан-Удэ. Мы сюда будем приводить своих детей, рассказывать, показывать, чтобы не забывали какой ценой даётся победа, - сказала жительница мкрн Звёздный Анна.

Открытие музея – важное и долгожданное событие для жителей мкрн Звездный. Ведь почти в каждой семье есть свой Герой, который защищает нашу страну, сообщили в администрации Улан-Удэ.- Спасибо огромное всем, кто создавал этот музей. Несомненно, это большое дело, потому что многие жители городка участвовали и участвуют в специальной военной операции и есть те, кто навсегда остался на украинской земле. Свою жизнь положили за мир, за справедливость. Этот музей, как напоминание, как вечная память о том, что делается жителями посёлка Звёздный, жителями Бурятии, Улан-Удэ. Мы сюда будем приводить своих детей, рассказывать, показывать, чтобы не забывали какой ценой даётся победа, - сказала жительница мкрн Звёздный Анна.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в торжественном открытии музея истории специальной военной операции «Вершина мужества» в микрорайоне Звёздный на базе Детской школы искусств №10. Музей открыт в рамках Года общественных и гражданских инициатив.- Ровно год назад, именно в этом здании, мы с вами уже открывали Детскую школу искусств №10. А сегодня с гордостью открываем музей, посвящённый истории специальной военной операции. Наш город Улан-Удэ, наша республика всегда гордилась своими Героями, которые без всякого вопроса вставали на защиту нашей Родины. И сегодня наши ребята там, на передовой отстаивают интересы страны, а наша с вами задача здесь поддержать их, помнить о подвиге наших солдат, чтить их. Вот такие музеи позволят нам доносить правду, истинную правду, - сказал Игорь Шутенков.Музей, посвящённый специальной военной операции - это место, где оживает история, где рассказывают о мужестве и подвигах наших воинов. В экспозиции представлены информационные стенды о Героях России из Бурятии, фотовыставка художника Солбона Лыгденова «Портреты Героев» (6+), витрины с личными вещами ветерана боевых действий Донбасса и Сирии подполковника Дмитрия Тыркова, а также уголок с письмами, открытками для бойцов СВО от школьников и почтовый ящик, с помощью которого ребята, отправляют свои письма нашим воинам в зону проведения СВО.