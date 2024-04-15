В Бурятии люди стали активнее жаловаться на жизнь

Больше всего в республике недовольных здравоохранением



За последнюю неделю – с 8 по 14 апреля включительно – в центр управления регионом (ЦУР) поступило 675 обращение – на 94 больше, чем за предыдущую.



Больше всего жалоб (217) по-прежнему было на здравоохранение. После идут дороги (99) и благоустройство (65). Также в списке – вопросы, связанные с ЖКХ (59), соцзащитой (38), мусором и свалками (35), образованием (23) и общественным транспортом (21).



- Самый заметный рост числа обращений зафиксирован в сфере ЖКХ (+44). Больше стало и вопросов по поводу состояния дорог (+20), – отметили в ЦУР.

