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В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества с полисами ОМС

В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества с полисами ОМС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники выдают себя за сотрудников медицинских компаний

МВД по Бурятии предупредило жителей о новой схеме мошенничества. Преступники обманывают якобы истекшим сроком действия полиса ОМС или медицинской карты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, по такой схеме обманули 56-летнюю жительницу Улан-Удэ.

Днём 11 апреля женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей медицинской компании. Она заявила, что срок действия её бумажной медицинской карты истёк и необходимо оформить новый документ на пластиковом носителе.

Для этого звонившая попросила улан-удэнку назвать код из смс, что доверчивая женщина сделала. «Оператор медицинской компании» уведомила, что её новая карточка будет доступна в поликлинике по месту жительства.

Спустя несколько минут улан-удэнке пришло уведомление о входе в её личный кабинет на портале госуслуг, а сам сайт оказался недоступным для входа. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников, обратилась на горячую линию портала и в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что мошенники, используя данные документов женщины, похищенных из личного кабинета портала, подали 24 заявки на получение кредитов в онлайн-банки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 1 ст. 272 УК РФ).

В МВД напомнили, что полисы ОМС и медицинские карты являются бессрочными и не требуют продления через смс-коды.
мошенничество ОМС

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