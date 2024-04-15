В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества с полисами ОМС

Мошенники выдают себя за сотрудников медицинских компаний
МВД по Бурятии предупредило жителей о новой схеме мошенничества. Преступники обманывают якобы истекшим сроком действия полиса ОМС или медицинской карты.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, по такой схеме обманули 56-летнюю жительницу Улан-Удэ.
Днём 11 апреля женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей медицинской компании. Она заявила, что срок действия её бумажной медицинской карты истёк и необходимо оформить новый документ на пластиковом носителе.
Для этого звонившая попросила улан-удэнку назвать код из смс, что доверчивая женщина сделала. «Оператор медицинской компании» уведомила, что её новая карточка будет доступна в поликлинике по месту жительства.
Спустя несколько минут улан-удэнке пришло уведомление о входе в её личный кабинет на портале госуслуг, а сам сайт оказался недоступным для входа. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников, обратилась на горячую линию портала и в полицию.
В ходе следствия выяснилось, что мошенники, используя данные документов женщины, похищенных из личного кабинета портала, подали 24 заявки на получение кредитов в онлайн-банки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 1 ст. 272 УК РФ).
В МВД напомнили, что полисы ОМС и медицинские карты являются бессрочными и не требуют продления через смс-коды.
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Происшествия, Фото:
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