Дорога в пригородном районе Бурятии превратилась в трамплин

Автомобилисты заметили, что она постепенно проседает



Жители пригородного Тарбагатайского района рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что около села Верхний Жирим затопило дорогу. По их словам, вода вышла на трассу и асфальт начал разрушаться. Местные жители призвали власти принять меры.



- Зимой река накипела, а сейчас тает. Место болотистое и дорога проседает. В прошлом году выход воды был меньше, а нынче вот так. Нужно отсыпать. Рядом мост становится всё выше и выше – уже прыгаем как на трамплине, – посетовали тарбагатайцы.



В Минтрансе РБ на это заявили, что с 7 апреля обслуживающая дорогу организация осуществляет ряд мер по защите проезжей части от воды. Со всеми вопросами сельчанам посоветовали обращаться в диспетчерскую службу по номеру 8 (3012) 55 -20-55. Звонки там принимают круглосуточно.

