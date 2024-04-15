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Дорога в пригородном районе Бурятии превратилась в трамплин

Дорога в пригородном районе Бурятии превратилась в трамплин
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Автомобилисты заметили, что она постепенно проседает

Жители пригородного Тарбагатайского района рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что около села Верхний Жирим затопило дорогу. По их словам, вода вышла на трассу и асфальт начал разрушаться. Местные жители призвали власти принять меры.

- Зимой река накипела, а сейчас тает. Место болотистое и дорога проседает. В прошлом году выход воды был меньше, а нынче вот так. Нужно отсыпать. Рядом мост становится всё выше и выше – уже прыгаем как на трамплине, – посетовали тарбагатайцы.

В Минтрансе РБ на это заявили, что с 7 апреля обслуживающая дорогу организация осуществляет ряд мер по защите проезжей части от воды. Со всеми вопросами сельчанам посоветовали обращаться в диспетчерскую службу по номеру 8 (3012) 55 -20-55. Звонки там принимают круглосуточно.
дорога затопление мост

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